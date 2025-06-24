Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde yapımı devam eden Hayrat Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Camide devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mahallerimize hizmet etmeye, ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemize okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler, akıl küpü kütüphaneleri ve parklar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun talebi sonucu ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için Selçuklu Mahallemizde kısa zaman önce temelini attığımız Hayrat Camii'mizin yapım çalışmalarını inceledik. Şadırvanı bitmek üzere.

Camimiz hem mimari yapısıyla hem de butik yapısıyla inşallah çok güzel, şirin bir cami olacak. Bu yazın sonuna tamamlamayı düşünüyoruz. Camilerimiz sadece ibadet yeri değil; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği önemli mekanlardır. Tüm ekip arkadaşlarımızla, hayırseverlerimizin de katkılarıyla bu eseri ilçemize kazandıracağız. Hayırlı bir eseri daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 Melikgazi yılı olacak demiştik. Bu çerçevede birçok açılış ve temel atma töreni yapacağız. Bu yeni camimiz şimdiden Melikgazi'mize ve Selçuklu Mahallemize hayırlı olsun." dedi.