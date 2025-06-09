Kayseri Melikgazi’de ulaşımın konfor ve güvenliğini artırmak adına ilçede tam 17 bölgede yol çalışması, 6 farklı bölgede de asfalt döküm çalışmaları gerçekleştiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yeni yol açma, tamir, bakım ve asfaltlama işlemleri büyük bir hızla devam ediyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yoğun asfaltlama çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gülük Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sene kar ve yağmurun çok uzun süre ve bol miktarda yağması asfalt çalışmalarını etkileyerek biraz geciktirdi. Çünkü asfalt, hava sıcaklığı belli bir dereceye ulaşmadan döküldüğü zaman zayi oluyor. Dolayısıyla şu anda yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmalarına başladık. Deprem dolayısıyla bahçeli ev talebi olan vatandaşlarımız tarafından Becen, Altınoluk, Eğribucak, Erenköy, Haymana, Kıranardı, Hisarcık, Gesi bölgesi başta olmak üzere, birçok mahallemizde yapılaşma çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Haliyle bu bölgelerimizde asfalt çalışması yapılması gerekiyor. Başta Kayserigaz, Elektrik İdaresi, KASKİ, Telekom altyapıyı tamamladıktan sonra asfalt, kaldırım ve kilit parkeleri yapıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda tam 17 bölgede yeni yol açma, tamir, bakım çalışmalarıyla birlikte 6 bölgede de asfaltlama çalışmamız devam ediyor. Melikgazi’mize hayırlı olsun.”