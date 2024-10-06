Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri’nde 1 ton sucuk dönerin, döner bıçağı ile keserek dağıtımını başlattı.KAYSERİ (İGFA) - Gastronomi alanında büyük yankı uyandıran ve Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde büyük bir coşku ve yoğun bir katılımla gerçekleşen Kayseri Gastronomi Günleri, ikinci günün de 1 ton sucuk dağıtımı ile vatandaşları karşıladı.

100 çadır ve standın hizmet verdiği Kayseri Gastronomi Günleri’nde vatandaşlar tarafından ilgiyle beklenen sucuk döneri sıcak sıcak dağıtan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sucuk döner dağıtımında sponsor ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mizin insanlarını seviyoruz. Sizlere hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Kayseri denilince akla ne gelir? Kayseri denilince akla sucuk gelir. Bu defa inovatif bir çalışmayla dedik ki dönerini yapalım. Bundan sonra herhalde sucuk döner evleri açılacak. Durum onu gösteriyor” ifadelerinde kullandı.

Uluslararası ödüllü Şef Yunus Emre Akkor da Kayseri sucuğunu tadarak, Kayseri sucuğunu özel ve ayrıcalıklı kılan unsurları ifade etti ve Kayseri sucuğunu tanıttı. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, pastırma doğradı, Erkilet bölgesinin ünlü kedi bacağı isimli cevizli pekmez sucuğu yapımına eşlik ederek Kayseri Gastronomi Günleri’nde düzenlenen yemek atölyesi ile sempozyuma da katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin lezzetlerini ve değerlerini tek tek anarak tanıtımını yaptı.

Ünlü şeflerin de yer aldığı etkinlikler, yarışmalar, çocuk etkinlikleri, gastroşovlar ve konserler gibi pek çok aktivite ile devam ediyor.