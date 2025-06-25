Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 105 milyon TL yatırımıyla hayata geçirdiği Kayseri İl Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla kente kazandırılan bu modern kültür merkezi, Türkiye’nin örnek kütüphanelerinden biri olacak.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen ve örnek bir kültürel merkez haline gelecek olan Kayseri İl Halk Kütüphanesi, resmi açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve şehir protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim medeniyetler şehri Kayseri’yi her alanda ön plana çıkarmaya çalıştıklarını, turizm alanında iyi bir noktaya gelmek için gayretler gösterdiklerini ifade etti.

Zenginlikler şehri ve hoş görünün merkezi olan Kayseri’de kültürün olmazsa olmaz olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan millet bahçesinde İl Halk Kütüphanesi’nin açıldığını, hemen yanı başında Mimar Sinan Kent Müzesi ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin de hayata geçirildiğini kaydetti.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 15 farklı kütüphane, 10’un üzerinde müzenin olduğunu paylaşarak, yerel yönetimde bir rol model olan Kayseri Belediyeciliğini ön plana çıkarma gayretinde olduklarını ifade etti ve şunları söyledi: “Kayseri, 5 üniversitesiyle eğitim ve öğretimin çok önemli merkezlerinden birisidir. Mimar Sinan’ın, Seyyid Burhaneddin’in, Hunat Hatun’un, Gevher Nesibe Sultan’ın, Davud El Kayseri gibi değerlerimizin çıktığı bu şehri her yönüyle imar ve ihya etmeye gayret gösteriyoruz. Bizi seven, seçen hemşehrilerimizin gönüllerinde yer etmeye gayret gösteren belediye başkanı kardeşlerimizle bu çalışmaları yapıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çağın gereksinimlere uygun ve modern bir merkezi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşa edilen bina, 6 bin 100 metrekare kullanım alanıyla şehrimizin prestijli bir kültür yatırımıdır. Toplam 3 kattan oluşan kütüphane binamız çok yönlü yapısıyla kitap okumanın yanı sıra bilgilerin üretildiği ve fikirlerin yaşadığı, kültürel etkinliklerin bulunacağı yaşam alanı olacak” diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Türk turizmine kazandırdığı sayısız eserler ve gerçekleştirdiği büyük projeler olduğunu dile getirerek Kayseri için de gerçekleştirdiği hizmetler dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri’nin, Anadolu’nun ortasında limanı, tersanesi olmadan başarı hikâyesi yazan, 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren, denizi olmadığı halde yavru balık ihracatı yapan, ormanı olmadığı halde mobilyada Türkiye rekorları kıran bir şehir olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin girişimciliğinden bahsetti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 105 milyon 757 bin TL’lik bir yatırımla hayata geçirilen kütüphane, sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin sayılı kültürel merkezlerinden biri olacak.

Toplam 6 bin 100 metrekare kullanım alanına sahip olan ve 124 bin kitap kapasitesine ulaşan kütüphane, 0-3 yaş bebek alanından gençlik salonlarına, 7/24 çalışma salonlarından maker ve bilim atölyelerine kadar birçok özel alana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İl Halk Kütüphanesi, 156 kişilik konferans salonu, 50 kişilik cep sineması, kent kitaplığı, süreli yayınlar bölümü ve Mimarsinan Çizim ile Müze Salonu gibi bölümlerle donatıldı.

Toplam 860 kişi oturum kapasitesine sahip kütüphanede, 809 kitaplık ve 2 bin 657 metre uzunluğunda kitap rafı yer alıyor. Kütüphane, 431 kişilik çalışma masası kapasitesi, 700 kişilik oturma düzeni ve 48 kişilik internet erişim merkeziyle özellikle öğrenciler ve araştırmacılar için önemli bir merkez olmayı hedefliyor.