Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Sizler iyi ki varsınız, iyi niyetle önerilerde bulunuyorsunuz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi’nin Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler ve çok sayıda kent konseyi üyesi katıldı.

Genel kurulda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre yönelik ortak akıl, istişare ve katılımcı yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek, turizmden gastronomiye, sağlıktan spora, eğitimden kültür ve sanata kadar yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Büyükkılıç, “Sizler iyi ki varsınız, iyi niyetle önerilerde bulunuyorsunuz. Kayseri sanayi ve ticaret şehri, bunun yanında tarım ve hayvancılıkta son süreçte yapılan çalışmalar var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda 30 büyükşehir içerisinde en çok pay ayıran belediye olarak anılıyoruz. 6 sene civarında 1 milyar TL destek verdik” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek önderliğinde turizm alanında çok önemli çalışmalar yapıldığını belirten Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum’da kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, kayadan oyma müzenin son aşamada olduğunu belirtti.

Avrupa Spor Şehri Kayseri’de Erciyes Kayak Merkezi’nden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne, Uluslararası Yarı Maraton’dan spor projelerine kadar önemli spor turizmlerinden bahseden Başkan Büyükkılıç, gastronomi alanında da Mutfak Sanatları Merkezi’ni de hayata geçirdiklerini söyledi.

Sağlık turizminden kültür sanata, müzelerden kütüphanelere kadar çok önemli projeleri anlatan Büyükkılıç, 7,5 milyon yıl önce yaşayan fosillere yönelik arkeolojik kazı çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Ulaşım alanında yapılan önemli projelerden de bahseden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi’ni tebrik ederek, “Ekibinizi kutluyorum, takdirlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer ise Başkan Büyükkılıç nezdinde tüm konseye emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Burada büyük bir emek var, birikim var, fikir var. Güzel çalışmalar oluşturulmuş, tebrik ediyorum” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ’un açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda, Kayseri’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan konseyin yapısı ve işleyişi aktarıldı. Altuntuğ, konseyin, 14 kamu kurumu temsilcisi, 22 muhtar, 5 üniversite temsilcisi, 17 TMMOB’a bağlı oda temsilcisi, 16 meslek odası temsilcisi, 63 sivil toplum kuruluşu ve 6 siyasi parti temsilcisinden oluştuğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi’nin 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle çözüm odaklı çalışmalar yürüttüğünü belirten Altuntuğ, bugüne kadar 119 adet rapor hazırlandığını ve yakın zamanda Gençlik Meclisi ile Kadın Meclisi'nin de hayata geçirileceğini söyledi.

Genel kurulda, yeni üyelikler için yetki alınırken, çalışma gruplarının hazırladığı proje, görüş ve raporlar da katılımcılara sunum eşliğinde aktarıldı. Kayseri Kent Konseyi web sayfası tanıtımını yapan ve kullanım bilgilerini paylaşan Altuntuğ, “Çalışma gruplarımızın birleştirici gücüyle önemli bir mesafe kat ettik. Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle şehrimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantının devamında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, kent konseyi üyelerine ulaşım alanında önem taşıyan Kartal Katlı Kavşağı Projesi hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu, üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.