MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı, 5-6 Nisan tarihlerinde Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto ve Motul katkılarıyla düzenlenen Batı Kurumsal Karting Yarışı, 5 ayrı kategoride 49 sporcunun mücadelesine sahne oldu.

Bu yıl yenilenen kurallar ile elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan daha rekabetçi bir formatta koşulan organizasyon kapsamında, dün tüm kategorilerde ikişer eleme yarışı, bugün (6 Nisan Pazar) ise yarı finaller ve finaller gerçekleştirildi.

Büyük çekişmeye sahne olan finaller sonunda; Micro kategoride Aras Pınar birinci, Ali Ersin Yücesan ikinci ve Yiğit Nedim Çelik üçüncü olurken, Mini kategoride Doruk Sırnaç birinci, Ali Sururi Akgün ikinci ve Uygar Arslan Birgili de üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular.

Erin Ünlüdoğan'ın liderliği ile sonuçlanan Junior kategoride Ali Fuat Miras ikinci ve Rüzgar Tırınk da üçüncü sırada yer aldılar.

Senior kategori Onur Müldür zaferi ile tamamlanırken Ateş Birinci ikinci ve Ayşe Çebi de üçüncü olarak kupa kaldırdılar. Master kategoride Murat Can Eğilmez sezona birincilikle başlarken Ömer Faruk Miras ikinci olarak değerli puanlar kazandılar.

Dynamic Racing Team'in takımlar birinciliğini kazandığı hafta sonunda; Junior kadınlar kategorisinde Zeynep Duru Sırnaç birinci, Ela Alagöz ikinci ve senior kadınlarda Ayşe Çebi birinci ve Zeynep Çukurova da ikinci olarak podyuma çıktılar.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 10-11 Mayıs tarihlerinde Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından İstanbul'da düzenlenecek ikinci ayak yarışları ile devam edeceği öğrenildi.