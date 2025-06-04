İzmit Belediyesi, Kartepe’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri’ni ziyaret ederek milli değerler kapsamında vefa ve şükran duygularını iletti. Ziyarette Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim edildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, gaziler ve ailelerini sık sık ziyaret ederek gönül birliktelikleri kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Kartepe’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve ailelerini ziyaret etti. Anlamlı ziyaretlerde Kıbrıs Gazileri Abdullah Alyörük ve Mehmet Sıddık Özekli’ye minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyarete İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı katıldı.

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletilerek gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi’nin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.