Kocaeli İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali kapsamında Reyhan Karaca konseriyle unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali kapsamında müzik dolu bir akşama imza atacak. Etkinliklerin en dikkat çeken anlarından biri, 19 Mayıs Pazar akşamı saat 21. 00’da gerçekleşecek olan Reyhan Karaca konseri olacak.

BAYRAM COŞKUSU

Konser, festivalin ana etkinlik alanlarından biri olan Seyir Terası Ana Sahne’de gerçekleştirilecek. Kapanca Sokak’ta düzenlenen festival kapsamında müzikseverler, Reyhan Karaca’nın enerjik sahnesiyle bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Festival boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinlik İzmitlilerle buluşurken, Reyhan Karaca’nın sahne alacağı konserin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi, tüm vatandaşları bu özel akşamda birlikte olmaya ve 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.