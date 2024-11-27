Noterlik Kanunu ile Bazı Ka.nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7532 Sayılı Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecekANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılarak tahsil edilecek.

Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.

Kanunla Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirildi. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek.

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