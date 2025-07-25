Türk Pop müziğinin güçlü ismi Tülay Özer ile klasik kemençenin efsanesi, şef ve bestekâr Ahmet Kadri Rizeli’nin oğlu Kamran Hakan, müzik dünyasına güçlü bir adım attı.İSTANBUL (İGFA) - Müzikle iç içe bir hayatın içinde büyüyen Kamran Hakan, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü ve Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Yarı Zamanlı Ses Eğitimi’ni tamamladıktan sonra, 2008 yılından itibaren Türk Pop Müziği’nin dev ismi ve aynı zamanda teyzesi olan Zerrin Özer’e vokalist ve gitarist olarak sahnede eşlik etmeye başladı.

Yıllar içinde birçok projede orkestra üyesi olarak da yer alan Kamran Hakan, sahne tecrübesini şimdi kendi şarkısına taşıdı.

İlk teklisi “Yalnız”, sözü annesi Tülay Özer’e, bestesi ise Kamran Hakan’a ait. Ev prodüksiyonu olarak kaydedilen şarkı, samimiyeti ve derinliğiyle dikkat çekerken, müzik eleştirmenleri ve dinleyicilerden de tam not aldı.

Kamran Hakan, aile mirasını modern bir yorumla geleceğe taşıdığı bu çalışmasıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.