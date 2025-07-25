Bursa Kan Merkezi ve Karacabey Kızılay Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi görürken, Belediye Başkanı Fatih Karabatı da kampanyaya bizzat destek vererek tüm Karacabey halkını kan vermeye davet etti.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bursa Kan Merkezi ve Karacabey Kızılay Şubesi iş birliğiyle başlatılan ve Pazartesi gününden bu yana devam eden kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kampanyaya Karacabey halkı da ilgi gösterirken, kan bağışı aracı Cuma gününe kadar (BUGÜN) Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşların hizmetinde olacak.

Kampanyaya bizzat katılarak kan bağışında bulunan Başkan Karabatı, yaptığı açıklamada kan bağışının hayat kurtaran en önemli gönüllü davranışlardan biri olduğunu vurguladı.

Başkan Karabatı, “Kan, kaynağı sadece insan olan ve alternatifi bulunmayan bir tedavi aracıdır. Bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım, her kan bağışı bir can demek.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Karacabey Belediyesi, Kızılay ve sağlık çalışanları iş birliğiyle organize edilen kampanyada, belirli aralıklarla yapılan anonslar ve bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşlara ulaşılmaya devam ediliyor.