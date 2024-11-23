Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan üretim planlaması, yeni destekleme modeli hakkında köylü vatandaşları bilgiler verdi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve kuruma bağlı Ziraat mühendisleri çiftçilere yeni destekleme modellerini ve ekimi yapılacak ürün çeşitlerini anlattı.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Gümüşdere köyünde çiftçiler ile buluşmasında Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yeni destekleme ve üretim planında Bitkisel üretim destekleri ilk defa üretim döneminden önce ve üç yıllık olarak açıklandığını vurgulayıp, Çiftçilere şimdiye kadar 21 başlıkta verilen bitkisel üretim destekleri yeni üretim planında üç başlığa (Temel Destek, Planlı Üretim Desteği, Üretimi Geliştirme Destekleri) indirildiğini söyledi.

Kaymakam Kahraman konuşmasında; “Tarım ve Orman Bakanlığının önceki modelde alt başlıklarıyla birlikte 165 kaleme ulaşan bitkisel, hayvansal ve su ürünleri destekleme kalemleri 12 temel başlık altında toplandı. Destek katsayı değerleri ve destek tutarlarının her yıl güncellenmesine karar verildi. Çiftçilerimizi verimli ve kaliteli üretimi teşvik etmek amacıyla ilave desteklemeler tasarlandı” dedi.

Çiftçilere üretim planlaması, yeni destekleme modelini anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert yeni destekleme modeliyle temel girdi maliyetlerine göre ürünler kategorilere ayrılarak her bir kategori için destek katsayısı belirlendi. 2025 üretim yılı destek katsayısı dekara ürün çeşidine göre 244 ile 949 TL arasında değişen destekleme miktarı ödeneceği açıklandığını söyledi.

Birim destek katsayı değeri, her yıl mazot ve gübre fiyatlarındaki artış oranları dikkate alınarak güncellendiğinin altını çizen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sert, “Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere buğday, arpa, dane mısır, mercimek, nohut, kuru fasulye, aspir, kanola, yağlık ayçiçeği, patates, kuru soğan ve yem bitkileri ürün grubuna ilave destekler verileceğini ifade edip, Yerli ve millî sertifikalı tohumla üretim yapan çiftçilerin ilave destek alacaklarını açıkladı.

Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman’ın Gümüşdere köyü ziyaretine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul’da eşlik etti.

--