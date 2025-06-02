LÖSEV, 24. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemiye dikkat çekti. Türkiye genelinde kortej ve şenliklerle farkındalık yaratılırken, lösemiyle mücadele eden çocuklar 5 ülkeye moral gezilerine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 26 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında 24. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı “Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir” sloganıyla kutladı.

Lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermek ve küresel farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, Türkiye’nin 9 büyük şehrinde kortejler, şenlikler ve sergilerle renklendi.

İSTANBUL’DA RENKLİ KORTEJ

Haftanın öne çıkan etkinliklerinden biri, İstanbul Bağdat Caddesi’nde düzenlenen kortej oldu. Klasik otomobiller, vosvoslar, motosiklet ve bisiklet gruplarıyla gönüllülerin katıldığı kortejde, lösemiyi yenen çocuklar ve aileleri yaya olarak yer aldı. Bayram havasında geçen etkinlik, dayanışmanın güçlü bir sembolü oldu.

LÖSEV, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde dünya genelinden lösemili çocukların resimlerinden oluşan bir sergi düzenledi. Sergi açılışı, iyileşmiş çocuklardan oluşan koronun müzik dinletisiyle başladı. İkramlar ve etkinliklerle devam eden programa çok sayıda davetli katılarak destek verdi.

5 ÜLKEYE MORAL GEZİLERİ

LÖSEV’in “Kahraman Çocuklar” olarak adlandırdığı lösemiyle mücadele eden çocuklar, hafta kapsamında 5 farklı ülkeye düzenlenen gezilere katıldı. Bu geziler, çocukların moral bulmasını ve unutulmaz anılar biriktirmesini sağladı. Etkinlikler, Haziran’ın ilk haftasına kadar sürecek.

LÖSEV yetkilileri, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 400 bin çocuğun kansere yakalandığını, löseminin çocukluk çağı kanserlerinin %30’unu oluşturduğunu vurguladı. “Lösemi sınır tanımaz. Biz, çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesi ve tedavisi için öncüyüz. Dünya kamuoyunu bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak istiyoruz” açıklamasını yapan LÖSEV, 1998’den bu yana tıbbi, eğitsel ve psikolojik destekle yüz binlerce çocuğa umut oldu.