İzmir Foça’daki Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan kadın jandarma komandolar, kararlılık, disiplin ve fedakârlıklarıyla göreve hazır olduklarını gösterdi.İZMİR (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda eğitim alan kadın jandarma komandoların göreve hazır olduğunu duyurdu.

Komutanlık sosyal medya paylaşımında, kadın komandoların kararlılık, disiplin ve fedakârlıkla donatıldığını vurgulayan görüntüler paylaştı.

“Kadın Jandarma Komandolarımız göreve hazır!” ifadelerinin yer aldığı Foça’daki komando okulunda zorlu eğitimlerden geçen kadın astsubaylar, komando temel eğitimi, teröristle mücadele harekâtı ve özel harekât kursları gibi yoğun programlarla yetiştirildiği fotoğraflandı.

https://twitter.com/jandarma/status/1946956036331479539

Kadın komandolar, vatan savunmasında ve asayiş görevlerinde kritik roller üstleniyor.