Kabine bugün, 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Bu, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk toplantı olacak. Toplantıda; ABD seçimleri, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları, terörle mücadele ve kayyum tartışmaları değerlendirilecek.ANKARA (İGFA) - Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin de açılışını yapması bekleniyor.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

14.30'da başlaması beklenen toplantıda, Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimleri kabinenin gündeminde yer alacak. Terör operasyonları ve kayyum tartışmaları da önemli gündem maddelerinden biri olacak. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ve katliamlarda masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirlerde ele alınacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ekonomik verilerde değerlendirilip enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son nokta görüşülecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.