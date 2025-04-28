Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehit Kazım Caddesinde kaldırımları yeniledi.KOCAELİ (İGFA) - Modern ve konforlu bir İzmit için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, bir caddeyi daha güzelleştirmek adına çalışma gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında eski kaldırımlar yenilendi.

Çalışmada 700 metre uzunluğundaki caddeye bin 700 metrekare mineralli parke, 700 metre bordür ve 300 adet parklanma önleyici sınır taşı uygulaması yapıldı.