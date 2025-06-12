İzmit Doğu Kışla Perşembe Pazarı’nda vatandaşa kötü muamelede bulunan bir pazarcı esnafı, İzmit zabıta ekiplerinin denetimi sonucu 1 hafta tezgâh açmaktan men edildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar alanlarında sürdürdüğü denetimlerle halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Doğu Kışla Perşembe Pazarı’nda 29 Mayıs tarihinde yapılan kontrollerde, bir pazarcı esnafının vatandaşa sözlü ve fiilî müdahalede bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, söz konusu esnafın pazar tezgâh yeri, Pazar Yerleri Yönetmeliği hükümlerine göre İzmit Belediyesi Encümeni tarafından 5 Haziran tarihinde alınan kararla 1 hafta süreyle faaliyetten men edildi.

Esnafın tezgâh açmasına izin verilmedi.

Men edilen alanın üzerine, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla, “Pazar yerinde tüketiciye karşı sözlü ve fiilî kötü muamelede bulunulması nedeniyle bu alan bir hafta süreyle faaliyetten men edilmiştir” yazısı asıldı.