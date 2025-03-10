İzmit Belediyesi’nin halkın uygun fiyatlı ve kaliteli ete erişimini sağlamak amacıyla başlattığı Halk Et projesi, büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk gün satışlarında yoğun talep nedeniyle stoklar hızla tükenirken, yeni ürünlerin hazırlanması için satışlara bir gün ara verildi.KOCAELİ (İGFA) - Halk Market’te yeterli miktarda et temin edilmesine rağmen, beklenenden çok daha yüksek bir taleple karşılaşan yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için hızlıca yeni hazırlıkların yapıldığını duyurdu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye gösterilen yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederken, sürdürülebilir ve düzenli bir tedarik süreci oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İzmit halkının ekonomik ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını amaçlayan Halk Et projesi, kentte büyük bir memnuniyet yaratırken, ilerleyen dönemde düzenli olarak satışların süreceği ifade edildi.

Halk Et satışı 11 Mart Salı günü yeniden devam edecek.