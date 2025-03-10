Müzik direktörlüğünü ve solistliğini Halil Ergül’ün yaptığı “90’lar Aşk Şarkıları” Pop Müzik Konseri Ayvalıklı sanatseverlere hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir gece yaşattı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü, koltuklar dolunca sanatseverler merdivenlere oturarak konseri izlemek zorunda kaldı. Orkestranın kurucusu, koordinatörü ve aynı zamanda solisti Halil Ergül, sahneyi Ecem Ay ile paylaştı. Halil Ergül, yeni dönemde de projelerin devam edeceğini söyledi.

Daha önceki projelerde 80’ler aranjman plak şarkılarını dinleyiciler ile buluşturan ekip, bu kez 90’lı yılların en güzel aşk şarkılarından bir seçkiyi dinleyicilerle buluşturdu.

Konserde; Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu’nun ilk kez seslendirmiş olduğu Küçük Bir Aşk Masalı, Kara Çiçeğim, Ellerim Bomboş, Susma Veda Ederken, Bile Bile, Serserim Benim ve Arnavut Kaldırımı gibi dillere pelesenk olmuş eserleri, seyircinin de yoğun katılımıylaseslendirildi.

Orkestrada, Halil Ergül Müzik Direktörü ve assolist olarak,klavye ve baslarda Mesut Yün, klasik gitarda Evren Sevgili, davulda Ender Balçık, yan flüt ve back vokalde Firdevs Minhaç Ok Dilek, kemanda Hüseyin Bilgiç ve çello’da Hazal Kırbaş yer aldı.