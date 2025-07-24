İzmit Belediyesi, kentin kültürel mirasına sahip çıkan projelerine bir yenisini daha ekliyor. Sabri Yalım Parkı yanında yer alan ve trafiğe kapalı olan sokak, kısa süre içerisinde "Edebiyat Sokağı" olarak sanatseverlerle buluşacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, farklı bir projeyle daha kente ve geçmişine dokunmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Sabri Yalım Parkı yanında bulunup trafiğe kapalı olan sokağın edebiyat sokağı olması adına çalışmalarına dün gece saatlerinde başladı. Kısa süre içerisinde bitmesi planlanan çalışmaları Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve çalışma arkadaşları yerinde inceledi.

ÇALIŞMALAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada, edebiyatın sokağın yapımına tam belediyemizin karşısında bulunan ve sadece yayalara açık olan sokakta başladıklarını belirtti. Sokağın güzel işlere vesile olacağını belirten Başkan Kaplan Hürriyet, "Bu çalışmaları yaparken minimal, taşınabilir olmasına ve kendi elimizdeki malzemelerle yapmamıza dikkat ettik. Geçici ve taşınabilir bir alan yaratmaya çalıştık. İnsanların yazara ve kitaba ulaşması adına açık alanı bol tutmaya çalıştık. Etkinlikler yapabileceğimiz bir alan oluşturuyoruz. İzmit’te Eylül ayında edebiyat günleri başlatmak istiyoruz. Edebiyat sokağı, imza günleri, söyleşiler, sahafçılar gibi birçok buluşmanın merkezi olacak" dedi.

“ÇOCUK KÜTÜPHANEMİZ OLACAK”

"Bu alanı nasıl kullanacağız, hangi dernekler ya da yayın evleriyle iş birliği yapacağımızı belirleyip ondan sonra burada somut adımlar atacağız" diyen Başkan Kaplan Hürriyet, "Çocuk kütüphanemiz olacak. Çocukları çok önemsiyoruz. Oyuncak müzesinde yaptığımız bazı atölyeleri burada oluşturacağımız masal evi ve çocuk kütüphanesinde de gerçekleştireceğiz. Sahaf ve antika bölümleri de olacak. Bölgenin üst tarafında nikomedia eserlerimizin replikalarını ve onların hediyelik eşyalarını içeren Nikomedia Vakfımızda buraya dahil edilecek. Bu sokağımız çok kıymetli bir alan haline gelecek. Edebiyat sokağı bu kentin sanatseverlerine, edebiyatçılarına, yazarlarına, şairlerine, yayıncılarına ve geçmişine saygı anlamında çok kıymetli bir alan olmuş olacak. Merkezde de ulaşılabilir olması bizim için çok kıymetli. Senenin birçok döneminde burada etkinlik yapma fırsatımız olacak. İlk resmi açılışını Eylül ayında edebiyat günleriyle yapacağız. Fiili olarak ise 10 gün sonra başlamış olacak. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.