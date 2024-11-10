Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında camilerde vatandaşlara Atatürk’ün en sevdiği yemekleri ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86’ıncı yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım’da camilerde öğle namazı sonrası kuru fasulye ve pilav ikramında bulundu.

Atatürk’ün en sevdiği yemek olan etsiz kuru fasulye ve pilav ikramı Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Yeşilova Merkez Camii, Akmeşe Atatürk Camii, Ambarcı Camii, Topçular Ulu Camii, Fevziye Camii, Çınarlı Camii, Yenidoğan Merkez Camii, Gültepe Hicret Camii, Şirintepe Merkez Camii, Kuruçeşme Merkez Cami, Alikahya Hayırsevenler Camii, Yenişehir Rahmet Camii, Kadıköy Hayırsevenler Camii ve Yahya Kaptan Pazar Alanı’nda gerçekleştirildi.