İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenlikleri kapsamında Tüysüzler Mahallesi’ndeki çocuklar doyasıya eğlendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Şenlikleri, çocukların yaz tatillerini eğlenceli hale getiriyor.

Geleneksel Çocuk Şenliklerinin bu seferki durağı Tüysüzler Mahallesi oldu.

Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın’ın da yer aldığı programda, Çınar Çocuk Evi öğretmenleri tarafından çocuklara birbirinden eğlenceli oyunlar oynatıldı. Müzikli eğlenceler ve ikramların olduğu etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenlikleri bu akşam 18.00’de Terzibayırı Mahallesi’nde devam edecek.