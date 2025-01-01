Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Darıca’da doğalgaz ve elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yılın ilk günü de sıcak yemek hizmeti vermeye devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yılın ilk günü Darıca’da sıcak yemek hizmeti vermeye devam etti

Darıca’da geçtiğimiz günlerde yaşanan doğalgaz patlamanın ardından bölgedeki gaz ve elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, soğuk günlerde zor şartlar altında yaşamlarına devam eden Darıcalıların ihtiyaçlarına duyarsız kalmayan İzmit Belediyesi, Mobil Aşevi ve Mobil İkram Aracı ile Darıca’da sıcak yemek ve çorba dağıtımını sürdürüyor.

Mobil Aşevi Osman Gazi Mahallesi’nde Salı pazarının önünde, Mobil İkram Aracı ise Kültür Merkezi önünde hizmet veriyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan’ın da katıldığı yemek dağıtımında konuşan Başkan Hürriyet, 5 gündür vatandaşların doğalgaz ve elektriği yok. Bu nedenlerden dolayı vatandaşlarımızın evlerinde yemek yapamayıp mağdur olduklarını haberini alınca ekip arkadaşlarıyla birlikte hemen organize olduklarını söyledi. Başkan Hürriyet, yılın ilk günü olmasına rağmen özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ettiğini kaydetti.