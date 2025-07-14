Kocaeli'de İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür Kısalar Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk parkını yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kentin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak yeni bir yaşam alanı olarak Kısalar Mahallesi’nde çocuk parkı inşa ediyor. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür çalışmaların hızla devam ettiği parkta incelemelerde bulundu. Celal Hülür’e İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal eşlik ederek bilgiler verdi.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan park bölgeye değer katacak. Alanda hem bölge sakinleri hem de çocuklar kaliteli vakit geçirebilecek. Mahalleli oturma alanlarının da bulunacağı parkta sosyalleşebilecek. Kısalar mahallesinde ikamet eden vatandaşlar çalışmalarından dolayı İzmit Belediyesine ve ekiplere teşekkür ettiler.