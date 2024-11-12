İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, AÇEV işbirliği ile gerçekleştirdiği Baba Destek Programının Tanıtım toplantısı Tüysüzler Çınar Çocuk Evinde eğitim gören öğrencilerin babalarının katılımıyla gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Baba Destek Programının Tanıtım toplantısında AÇEV Saha Danışmanı Psikolojik Danışman Muharrem Köse Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören çocukların babalarını program hakkında bilgilendirdi. Tanıtım toplantısında, 13 hafta boyunca devam edecek eğitim süreci ile ilgili bilgiler verildi. Baba Destek Programı (BADEP), babaya destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir yetişkin eğitim programı.

SAĞLIKLI İLETİŞİM

Katılımcı ve yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı programda, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişimini kurmasını ve çocukların gelişimlerini desteklemeleri için babalarda davranış değişikliği oluşturması hedefleniyor. Toplantının sonunda eğitime katılmak isteyen babalarla birebir iletişime geçilerek, süreç içinde takiplerin ve geri bildirimlerin yapılacağı konusunda bilgiler verildi.