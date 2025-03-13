İzmit Belediyesi, son günlerde Ramazan ayının da manevi atmosferi suistimal edilerek belediye başkanı, başkan yardımcısı ve meclis üyelerinin isimlerinin kullanılarak bağış istendiğinin tespit edildiğini belirterek, bu konuda vatandaşları uyardı.KOCAELİ (İGFA) - Özellikle İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş’ın makamından arıyormuş gibi yaparak “Ramazan kolisi” ve “Ramazan yardımı” adı altında para isteyen kişilere karşı dikkatli olunmasını isteyen İzmit Belediyesi, vatandaşları uyardı.

"Dolandırıcıların, bağışların TR790003200000000133362732 IBAN numarasına Mecit ÇETİN ismiyle gönderilmesini istedikleri belirlenmiştir" denilen yazılı uyarıda, "İzmit Belediyesi ve yöneticilerimizin, vatandaşlardan bireysel olarak para talep etmesi veya bağış istemesi söz konusu değildir. Belediyemizin tüm sosyal yardım çalışmaları, yalnızca resmi kanallar aracılığıyla ve tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması, hiçbir şekilde IBAN bilgisi verilmemesi ve şüpheli durumların derhal emniyet birimlerine veya belediyemize bildirilmesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.