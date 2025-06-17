İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-22 Haziran tarihlerinde Kültürpark’ta düzenlenecek “Yaza Merhaba Festivali” ile İzmirliler unutulmaz anılar biriktirecek.İZMİR (İGFA) - Yazın gelişini İzmir ruhuyla karşılamak isteyenler için müzik ve eğlence dolu bir program hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-22 Haziran tarihlerinde Kültürpark’ta düzenlenecek “Yaza Merhaba Festivali”, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kültürpark Ana Sahne’deki konserlerden DJ performanslarına kadar zengin içeriklerle dolu festivalde, her yaş grubundan katılımcı gün boyunca unutulmaz anlar yaşayacak. Yeme içme alanları ve çiçek stantları ile festival alanı keyifli ve eğlenceli bir buluşma noktasına dönüşecek.

KATILIMCILAR ANA SAHNE’DE BULUŞACAK

18 Haziran saat 19.00’da Kültürpark Ana Sahne’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Korteji, 19.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Merve Mete, 20.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi DJ Ritm Performansı olacak. 19 Haziran Perşembe 19.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’na bu kez Çağrı Ergin eşlik ediyor.

20.30’da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi DJ Ritm Performansı var. 20 Haziran Cuma 19.30’da Grup Nokta, 20.30’da DJ Egehan konseri, 21 Haziran Cumartesi 19.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Korteji, 19.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası Enes Kunduracı, 20.30’da DJ EGEHAN var. 22 Haziran’da festival 19.00’da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Korteji ile başlıyor. 19.30’da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Çağrı Ergin, 20.30’da DJ EGEHAN sahne alacak.