İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinin İzmir ayağı Konak Meydanı'nda gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği İzmir’de de büyük ilgi gördü.

Yetim Vakfı İzmir İl Koordinatörlüğü'nün IHH İzmir Şubesi'den de destek alarak Konak Meydanı Saat Kulesi önünde düzenlediği etkinliğe aileleri ile birlikte katılan İzmirli çocuklar İsrail’in Gazze ve Filistin’de yaşattığı zulmü resmederek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Yetim Vakfı İzmir İl Koordinatörü Özlem Çilligöl, etkinlik esnasında yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in saldırılar nedeniyle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çilligöl, "Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalıdır. Yaşına göre eğitim alabilmeli, sağlık olanaklarından ve sosyal imkanlardan faydalanabilmeli, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmelidir. Anne, babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olmalı, akranlarıyla koşup oynayabilmeli, öz güven duyabilmeli ve ailesinin maddi manevi bütün imkanlarından istifade edebilmelidir. Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalardan ve saldırılardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan çocukların ülkesidir."

İzmirli çocukların yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çizdiği Gazze'ye destek veren ve İsrail'i protesto içeren resimleri elbirliği ile taşınarak meydandaki vatandaşların ilgisine sunuldu.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Yetim Vakfı İzmir İl Koordinatörü Özlem Çilligöl, “81 ilde Yetim Vakfımızın yapmış olduğu 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliğini İzmir'de de gerçekleştirdik. Çocuklarımız rulo kâğıtlara Filistinle ilgili resimler yaptılar. Amacımız İsrail'in katlettiği mazlum Filistin halkı ve masum çocuklar için bir farkındalık oluşturmak. Resimleri 81 ildeki diğer resimlerle bir araya getirilmek üzere vakıf merkezimize göndereceğiz” diye konuştu.