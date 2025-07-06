İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazım Atölyesi” ilk eğitim dönemini tamamladı. 4 aylık atölyede yazar adaylarının kaleme aldıkları öyküler “Anlatılmayan Öyküler” isimli kitapta buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin edebiyata ve yazmaya ilgi duyan yurttaşlar için açtığı “Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler Yazım Atölyesi” ilk dönemini geride bıraktı.

Yazar adayları dört aylık eğitim süreci sonunda “Anlatılmayan Öyküler” adında bir kitap da yayımlandı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Müzik Kütüphanesi’nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt’ün eğitmenliğinde hayalden gerçeğe eğlenceli bir yazarlık yolculuğu yaşandı.

İlk dönem 14 katılımcıyla yapılan atölyede zaman zaman Öğüt’ün keman dinletileri de gerçekleşti. Her insanı özel ve anlatılmayı bekleyen öyküleri olan birisi şeklinde kabul eden atölyede yaratıcı yazarlık teknikleri, kısa öykü yazma pratikleri, Türk ve dünya edebiyatından öykü okumaları, dil kurgu ve kurmaca, olay örgüsü, karakter yaratmak, zaman ve mekan tasarımı konuları işlendi.

KEMAN DİNLETİSİ EŞLİĞİNDE YAZARLIK ATÖLYESİ

Atölyede hem müzik hem edebiyatın bir araya geldiğini belirten Gündüz Öğüt, herkesin anlatılmayan öykülerinin olduğunu her zaman düşündüklerini belirterek, "Bu atölye bunu kanıtladı" dedi. "Müziğin, edebiyatın dışında çok güzel dostluklar da oluştu" diyen Öğüt, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve AASSM yönetimine çok teşekkür etmek istiyorum. Yazmak gerçekten özgürleştiren, insanı şifalandıran bir şey. Kitabımız 14 yazarın yazdıklarından oluşan bir öykü seçkisi oldu. Türkiye’de ilk demek iddialı olur ama çok fazla örneği olan bir şey değil. Bir atölyede bir şeylerin üretilip yazılması, ortaya çıkarılması, yoktan var edilmesi ve sonra kitapta bir araya gelmesi çok hoş bir şey. Bu atölyeleri sürdürme düşüncemiz var” diye konuştu.