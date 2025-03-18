İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu Philippe Brandt’i konuk etti. Başkan Tugay, İsviçre'de geri dönüşüm konusunda deneyimli kentlerle iletişim kurduklarını ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.İZMİR (İGFA) - İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu Philippe Brandt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kendisine İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosu Hasan Celal Umur eşlik etti. Başkan Tugay, İsviçre'de geri dönüşüm konusunda deneyimli kentler ile iletişim kurduklarını ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Enerji verimliliği ve atık yönetimi konularının İzmir için öncelikli alanlar olduğunu belirten Başkan Tugay, kentin 2030 karbon nötr hedefi doğrultusunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirdi. Ayrıca Başkonsolos Brandt’ı bu yıl 94’üncüsü düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na davet eden Başkan Tugay, İzmir’de “İsviçre Günleri” gibi bir kültürel etkinlik düzenlenmesinin de İzmir ile İsviçre arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu Philippe Brandt, İsviçre’nin İzmir’de kültürel etkinlikler bağlamında aktif olduğunu belirterek, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile yılda bir kez düzenlenen İsviçre Dostluk Konseri ve İKSEV Caz Festivali kapsamında İzmir’e getirilen İsviçreli caz gruplarını hatırlattı.

Başkan Tugay, Zürih Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Masoala Yağmur Ormanı’nı örnek göstererek, İzmir’de de benzer bir alanın yaratılması için çalıştıklarını söyledi. Başkonsolos Brandt, Zürih Hayvanat Bahçesi’nin bu alandaki deneyimlerinin İzmir ile paylaşılmasına katkı sunabileceklerini belirtti.