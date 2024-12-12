Bornova Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Müze Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen “Taşların Hafızası: Bornova Geleneksel Çarşı Bölgesi’nden Geriye Kalanlar” başlıklı söyleşi, bölgenin tarihi dokusunu koruma konusunda önemli önerilere sahne oldu.İZMİR (İGFA ) - Restorasyon ve Sanat Tarihi Uzmanı Yüksek Mimar Zeynep Gülden Teket Yılmaz, Büyük Çarşı ve Küçük Çarşı’nın korunması için bütüncül bir yaklaşımın şart olduğunu belirtti. Yılmaz, “Bu tarihi alanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dokunun bütününe odaklanmalıyız. Bina cephelerindeki niteliksiz eklentilerin kaldırılması ve sokak sağlıklaştırma projelerinin uygulanması önem taşıyor” dedi.

BORNOVA BELEDİYESİ’NİN BÜYÜK MEYDAN PLANI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin öncülüğünde, Büyük Cami ile Santa Maria Katolik Kilisesi arasında yer alan 22 dönümlük alanın yayalaştırılarak büyük bir meydan oluşturulmasını hedefleyen proje, meclis onayı aldı. Bu plan, geleneksel çarşı bölgesi’ni daha görünür hale getirecek.

BÜYÜK ÇARŞI’NIN TARİHİ VE KORUMA ÇABALARI

Yılmaz, Büyük Çarşı’nın Bornova’nın ilk ticaret merkezi olarak 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Çarşı, 1987’de kentsel sit alanı ilan edilmiş ve 2009-2013 yıllarında yürütülen sokak sağlıklaştırma projeleriyle canlandırılmıştı. Ancak Küçük Çarşı, 2023’e kadar kentsel sit alanının dışında kaldığı için dokusunu büyük ölçüde kaybetti.

BAŞKAN EŞKİ: "EN KIYMETLİ HAZİNEMİZ"

Başkan Ömer Eşki, Büyük Çarşı’yı Bornova’nın en değerli hazinesi olarak tanımlayarak, “Bu mirasın görünürlüğünü artırmak ve tarihi dokuyu yaşatmak adına önemli adımlar atıyoruz. Bu projeler, ilçemizin zenginliklerini geleceğe taşıyacak” ifadelerini kullandı.