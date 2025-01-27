İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporu kentin dört bir yanında yaygınlaştırmak için yürüttüğü çalışmalar hız kesmiyor. “Herkes İçin Spor” başlığı altındaki ücretsiz faaliyetler ile kalp sağlığını iyileştiren, kas iskelet sistemi ve eklem sağlığını güçlendiren, genel sağlığı artıracak egzersizler yapılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinin spor olanaklarına rahatlıkla ulaşabilmesi için haftanın her günü ücretsiz spor faaliyetleri düzenliyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Spor Kenti İzmir” hedefi doğrultusunda bir yandan amatör spor kulüplerine nakdi destek ve malzeme yardımı yapılırken, bir yandan da tesis yatırımları sürüyor.

Buca, Bornova, Gaziemir, Karşıyaka ve Menderes’te 21 bin metrekare büyüklüğünde 3 Uluslararası Futbol Federasyonu onaylı futbol sahası, 4 halı saha ve 1 ilçe atletizm parkuru için 16 milyon TL yatırım yaparak yenileme çalışmasını tamamlayan Büyükşehir, "Herkes İçin Spor" başlığı altında ücretsiz spor etkinlikleri de yapıyor. Farklı spor salonlarında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan programlarda kalp sağlığını iyileştiren, kas iskelet sistemi ve eklem sağlığını güçlendiren, genel sağlığı artıracak egzersizler yapılıyor. Programlara katılmak isteyenlerin, yararlanmak istediği tesiste yüz yüze kayıt yaptırması gerekiyor.

Devam eden "Herkes İçin Spor" etkinliklerinin programı şöyle:

Konak / Celal Atik Spor Salonu (Yetişkinler için) - Pazartesi-çarşamba-cuma günleri, 08.00-09.00 saatleri arasında temel hareket ve egzersiz eğitimi.

Konak / Pazaryeri Mahallesi Spor Tesisi (Yetişkinler için) - Pazartesi-çarşamba günleri, 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 saatleri arasında pilates eğitimi.

Bornova / Havuz İzmir - Pazartesi-çarşamba-cuma günleri, 08.30-09.30 saatleri arasında egzersiz eğitimi. Cuma günleri, 10.00-11.30 saatleri arasında anne-bebek jimnastiği. (20-30 aylık.) Cuma günleri, 15.30-17.00 saatleri arasında temel jimnastik eğitimi. (2019-2020-2021 doğumlu çocuklar için.)

Bayraklı / Ahmet Taner Kışlalı Parkı - Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri, 08.30-09.30 saatleri arasında egzersiz eğitimi.

Foça / Bağarası Çok Amaçlı Spor Salonu (Yetişkinler için) - Salı-çarşamba-cuma günleri, 11.00-12.00 saatleri arasında egzersiz eğitimi.

Planlanan "Herkes İçin Spor" etkinliklerinin programı:

Karabağlar / Can Çağnay Çok Amaçlı Spor Salonu - Çarşamba-cuma günleri, 10.00-11.00 saatleri arasında temel hareket eğitimi.

Buca / Sosyal Yaşam Kampüsü - Salı-cuma günleri, 10.00-11.00 saatleri arasında temel hareket eğitimi.

Bornova / EVKA-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi - Salı-perşembe günleri, 10.00-11.00 saatleri arasında temel hareket eğitimi.

Bornova / Havuz İzmir - Pazartesi günleri, 09.30-10.30 ve 15.45-16.45 saatleri arasında temel hareket ve jimnastik eğitimi (2020-2021 doğumlu çocuklar için.) Çarşamba günleri, 09.30-10.30 ve 17.30-18.30 saatleri arasında temel hareket ve jimnastik eğitimi (2020-2021 doğumlu çocuklar için.)