İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler için tercih desteği sunuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’de yaşayan 8. ve 12. sınıf öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Center’da hayata geçirdiği Sınav Destek Merkezi ile LGS ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına verimli bir şekilde hazırlandı.

Sınavlara girerek zorlu maratonu tamamlayan öğrenciler, tercih döneminde de Sınav Destek Merkezi’nin kapısını çalıyor. Merkezde görevli uzman rehberlik kadrosu, hem LGS hem de YKS tercihleri için öğrencilerin puanlarına uygun okulları araştırarak ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

“ÖĞRENCİLERİ MERKEZİMİZE BEKLİYORUZ”

Hem sınav hem de tercih döneminde merkezin verdiği hizmeti aktaran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi’nde 8. sınıf LGS ve 12. sınıf TYT öğrencilerine yönelik yoğun ve planlı çalışma dönemimizi sona erdirdik. Amacımız öğrencilerin sınav tercihleri döneminin de verimli geçmesini sağlamak. LGS ve TYT’ye hazırlanırken merkezimizden destek almış ya da almamış her öğrenciye ücretsiz LGS ve YKS tercih danışmanlığı veriyoruz. Alanında uzman kadromuzla destek sunuyoruz. Merkezimizde dersler, deneme sınavları, sınav stratejileri ve rehberlik hizmetlerine yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle önümüzdeki dönem LGS desteği sınıfımızda kontenjanlarımız üst seviyeye ulaşmış durumda. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın desteği ile öğrencilerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Öğrencileri merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

SINAV DESTEK MERKEZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi, haftanın beş günü öğrencilerin sınav odaklı çalışmasını sağlayıp sınav kaygısı ve stres yönetimine yönelik rehberlik çalışmaları da yürütüyor. Merkez, matematik ve Türkçe alanlarında öğrencilerin çalışmasına destek oluyor. Takıldığı konu ve soruları öğretmenlere soran öğrenciler, ders hakkında tekrar yapma fırsatı da buluyor. Ücretsiz hizmet veren merkezde ayrıca haftada bir gün olmak üzere sınav kaygısı ve stres yönetimine yönelik rehberlik çalışmaları da yapılıyor. Öğrenci ve veliler için önemli bir ihtiyacı karşılayan Sınav Destek Merkezi, LGS ve YKS’ye giren öğrencilere lise tercihi ve üniversite tercihi döneminde destekte bulunmaya devam ediyor.