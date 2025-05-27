İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu’nun Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği “Yaza Merhaba” temalı konser büyük ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Konseri izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’e sanatın çok yakıştığını düşünüyorum. Bu konuda üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum. Koromuzun başarısını yürekten kutluyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, “Yaza Merhaba” temalı konser düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin tüm salonu doldurduğu geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve sanatçılar da katıldı. Şef Hüseyin Tolu yönetimindeki 90 kişilik dev koro, Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Başkan Tugay ile Öznur Tugay, konser boyunca seyircilerle birlikte şarkılara alkışlarla eşlik etti. Şef Tolu, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Dr. Cemil Tugay’a nazar boncuğu hediye ettiğini hatırlatarak, şans getirmesi için sahnede yeniden kendisine nazar boncuğu hediye etti. Başkan Tugay ise şef Tolu’ya çiçek takdim etti.

TUGAY: KOROMUZU YÜREKTEN KUTLUYORUM

Konserin sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Konseri başından sonuna kadar inanılmaz bir duygu yoğunluğu ile dinledik. İzmir’in birbirinden değerli, özel insanlarını, değerlerini, tarihsel mirasını ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. İzmir’e sanatın çok yakıştığını düşünen, buna yürekten inanan komşunuz, hemşehriniz olarak üzerime düşen görevi yapmaya çalışırken, orkestra şefi Hüseyin Tolu’yu ve arkasındaki muhteşem koroyu tanımanıza bir nebze de olsa katkım olduysa bundan onur duyarım. Koromuzu yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

TOLU’DAN BAŞKAN TUGAY’A TEŞEKKÜR

Şef Hüseyin Tolu, “İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Koroyu oluştururken 300 korist üç gün süren sınavdan geçti ve 90 kişi liyakatlı bir şekilde seçilerek 7 dersle şimdi huzurunuza çıktı. Bunu başarabilen Türkiye’deki belki tek kurumuzdur. Desteklerinden ötürü Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.