Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi tarafından oluşturan “NOKTA” isimli sergi, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Yaşamın akışında, merak ve heyecan içinde nokta ile başlayıp ritim ile olgunlaşan çalışmalar sanatseverler ile buluştu. Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi “NOKTA” sergisi, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Ayşe Kaboğlu, Filiz Küçükosmanoğlu, Firdevs Çalışkan, Nilhan Çimen, Nural Ödenoğlu, Özlem Kaya, Özlem Yavaş ve Senay Güner Özöner’in toplam 40 çalışmasından oluşan sergi sanatseverlerden büyük beğeni aldı.

31 MAYIS SAAT 17.30’A KADAR AÇIK

Sergide yer alan çalışmalarda kara kalem, yağlı boya ve karışık teknik üzerine yoğunlaşıldı. Ayrıca konuk sanatçılar olarak Çocuk Grubu resimleri de sergide yer aldı. NOKTA sergisi, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30’a kadar ziyaretçilerine açık olacak.