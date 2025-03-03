İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde Meslek Fabrikası Pastacı Çırağı Kursu’nda eğitim gören sağır ve işitme engelli kursiyerlerle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İşaret dili kullanarak kursiyerlerle iletişim kuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek önemli bir projeyi duyurdu. Buna göre Büyükşehir bünyesinde toplam yedi işaret dili çevirmeni, Eşrefpaşa Hastanesi işlemlerinde sağır ve işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve birebir hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, 16 Ocak’ta sağır ve işitme engelli kursiyerlere yönelik Pastacı Çırağı Kursu açtı.

İşaret dili çevirmenleri eşliğinde pastacılığı öğrenen 20 sağır kursiyer, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile bir araya geldi. Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay da eşlik etti.

Kursiyerlerle işaret dili çevirmenlerinin desteği ile iletişim kuran Başkan Tugay, işaret dilini de kullanarak kursiyerlere başarılar diledi. Başkan Tugay, ziyaretinde sağır ve işitme engelli vatandaşlara müjde de verdi. Büyükşehir bünyesinde görevli iki işaret dili çevirmeninin yanı sıra beş işaret dili çevirmeninin daha çalışmaya başlayacağını kaydeden Başkan Tugay, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne gidecek sağır ve işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve birebir destek hizmeti verileceğini duyurdu.

ÇALIŞTAYDA VERİLEN SÖZ TUTULDU

Önemli projeyi kursiyerlerle paylaşan Başkan Tugay, sağır ve işitme engelli vatandaşlara yönelik farklı hizmetler ürettiklerini belirterek “Sağır ve işitme engelli vatandaşlarımız, Engellilik Çalıştayı'nda hastanede tercüman ihtiyacı olduğunu, dertlerini anlatmakta zorluk çektiklerini söylemişlerdi. Biz de tercüman desteği vereceğimizi söylemiştik. Eşrefpaşa Hastanesi için bir görüntülü sistemi devreye sokuyoruz. Her an hazır bir sistem olacak. İhtiyaç duydukları diğer alanlarda da belediyemiz kadrosunda olan yedi tercüman destek olacak. İşitme engelli vatandaşlarımız yardıma ihtiyacı olduklarını söyledikleri zaman onlara eşlik edecekler. Engellilerimiz bizim için özel değerde. Onların yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve pek çok çalışmayı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.