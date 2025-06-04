İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dağıttığı gıda kolilerine ek olarak nakdi destek de sağlıyor.İZMİR (İGFA) - Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi aileler ve emeklilere 1000 liralık yardımda bulunan Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilere 45 milyon 225 bin lira tutarında kaynak aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere ve emeklilere yönelik destekleri ulaştırdı. Mayıs ayında başlatılan gıda kolisi yardımıyla hane ekonomilerine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım takip sisteminde kayıtlı vatandaşlara bayram desteği ve emeklilere alışveriş ile kira katkısı kapsamında 45 milyon 225 bin liralık bütçe ayırdı.

ÜYE İŞ YERLERİNDE HARCAMA YAPILABİLECEK

İhtiyaç sahibi İzmirliler için “2025 Yılı Kurban Bayramı Yardımı” başlığı altında 1000 TL’lik tutar İzmir Şehir Kartı’na aktarıldı. Vatandaşlar alışveriş desteği olarak yüklenen miktarla bizvariz.izmir.bel.tr sitesinde yer alan üye iş yerlerinde harcama yapabilecek.

Ayrıca her ay verilen alışveriş desteği ve kira yardımıyla da binlerce emeklinin bayram öncesi rahat bir nefes alması sağlandı. 25 bin kişiye ulaştırılan gıda kolisi desteği Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek. Böylece toplam 40 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın sofralarına katkı yapılacak.