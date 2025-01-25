Türk fuarcılığının başkenti İzmir, geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarlarda önemli bir başarıya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın organizatörlüğünde ve farklı fuarcılık şirketleri tarafından gerçekleştirilen fuarlar; yüzlerce katılımcı firmayı, binlerce sektör profesyonelini ve iş insanını Fuarizmir’de bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Fuar ve etkinlikler; kent, bölge, ülke ekonomisine, ihracata ve istihdama büyük katkı sağladı. Fuarizmir ve Kültürpark’ta düzenlenen fuar ve etkinlikleri 1 milyon 500 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine bakıldığında; fuarların da katkısıyla Ege Bölgesi’ndeki illerin toplam ihracatı 40 milyar 952 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine göre İzmir, Türkiye toplam ihracatının yüzde 9,09’unu gerçekleştirerek 23 milyar 817 milyon 180 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 2024 yılında Türkiye’nin en büyük ve modern fuar alanı Fuarizmir ile Kültürpark’ta, 29 fuar ve 90 ülkeden gençleri ağırlayan Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finali başta olmak üzere First Lego League yerel ve ulusal turnuvaları, İzmir Tattoo Fest, İzmirCon 2024 gibi etkinlikler gerçekleştirildi. İzmir’i ve düzenlendiği sektörleri dünyayla buluşturan fuarlar, şehrin uluslararası bir ticaret ve kültür merkezi olma hedefini desteklerken iş dünyası ve ziyaretçiler için de yeni fırsatlar sundu. Fuarizmir ve Kültürpark’ta, yüzlerce firmanın katılımcı olduğu fuar ve etkinlikler; Türkiye’nin dört yanından ve 120’yi aşkın ülkeden 1 milyon 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlarken ortaya çıkan 100 milyonlarca liralık katma değer; kent ve ülke ekonomisine, istihdama, ihracata katkı sağladı.

Fuarların da katkısıyla Ege’den 40 milyar 952 milyon dolarlık ihracat

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın istatistiklerine göre; 2024 yılında Türkiye’den geçen yıla oranla yüzde 2,46 artışla 261 milyar 925 milyon 235 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Faaliyet illerine göre ihracatta; Ege Bölgesi illerinin ihracatı, İzmir’den 23 milyar 817 milyon 180 bin, Manisa’dan 7 milyar 678 milyon 585 bin, Denizli’den 4 milyar 217 milyon 734 bin, Aydın’dan 1 milyar 849 milyon 444 bin, Muğla’dan 1 milyar 296 milyon 49 bin, Kütahya’dan 941 milyon 565 bin, Afyonkarahisar’dan 709 milyon 273 bin, Uşak’tan ise 442 milyon 651 bin dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet illerine göre ihracat Türkiye sıralamasında; İzmir 3, Manisa 10, Denizli 15, Aydın 21, Muğla 28, Kütahya 34, Afyonkarahisar 40, Uşak ise 46. sırada yer aldı.

2025 yılında da fuar bereketi sürecek

İzmir, 2025 yılında da çok sayıda fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. İZFAŞ’ın organizasyonunda ya da farklı fuarcılık şirketleri tarafından Fuarizmir ve Kültürpark’ta 30’un üzerinde fuar ile etkinlik düzenlenecek. Yılın ilk üç ayında; HORECA FAIR 6. Uluslararası Otel Restourant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı, HORECA FAIR - EDT Uluslararası Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Perakende, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı ile PACK & PLAST FAİR TÜRKİYE 3. Uluslararası Ambalajlama, Paketleme, Plastik Endüstri Ve Teknolojileri Fuarı 22 - 25 Ocak, 20. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 - 8 Şubat, IMATECH - 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 20 - 23 Şubat, OPTİC WORLD İZMİR 2. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı 21-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, FIRST LEGO LEAGUE (FLL) yerel turnuvaları 15 - 16 Şubat ile 1 - 2 Mart, ulusal turnuva ise 15 - 16 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Marble İzmir 30 yaşında

Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından olan ve dünya doğal taş ticaretine yön veren Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9 - 12 Nisan 2025 tarihleri arasında 30. kez kapılarını açacak. Binlerce doğal taşın ve makinelerin sergileneceği, sektörün önemli isimlerinin katılacağı etkinlikleriyle merakla beklenen 30. Marble İzmir Fuarı’na katılımcıların şimdiden yoğun ilgisi var. Marble İzmir, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğal taş sektörünün lider firmalarını ve dünyanın dört bir yanından Türk doğal taşını ithal etmek isteyen binlerce profesyonel yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak.

Yıl boyunca 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan İzmir Kitap Fuarı’na, Logistech - Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı’ndan 19. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’ne kadar düzenlenecek fuarların yüz binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor. İzmir, fuarlarıyla ve etkinlikleriyle uluslararası alanda adından söz ettirirken yeme içmeden turizme, ulaşımdan konaklamaya kadar tüm sektörlere katkı sağlayarak şehrin refahını ve Türkiye’nin ihracatını artırmaya devam edecek.