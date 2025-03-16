İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca 30 ilçede kurduğu iftar sofrası, Buca’da devam etti. Buca Çarşı Pazaryeri’nde bir araya gelen yüzlerce Bucalı, dualar eşliğinde orucunu açarak bereketi büyüttü. Büyükşehir Belediyesi, bu akşam sofrayı Karşıyaka'da kuracak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçede başlattığı iftar buluşmaları Buca’da devam etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan iftar sofraları kapsamında yüzlerce kişi Buca Çarşı Pazaryeri’nde buluştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da katıldığı programda ilahiler ve ney dinletisinin ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Miniklere de pamuk şeker ikram edilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofrası bu akşam (16 Mart Pazar) Karşıyaka’da Fikri Altay Spor Kulübü Tesisleri yanı (6184/3 Sokak) ve Gaziemir’de Atıfbey Mahallesi Kapalı Pazaryeri' nde kurulacağı duyuruldu.