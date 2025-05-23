Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yeni İzmir Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen “Yarınlara İz Bırak” Okul Gazetesi Projesi’nin ödül töreni yapıldı. İzmir Kız Lisesi birincilik ödülünü kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yeni İzmir Gazetesi iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen “Yarınlara İz Bırak” Okul Gazetesi Projesi’nin ödül töreni, İzmir Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Törene Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Yeni İzmir Gazetesi İmtiyaz Sahibi İsmail Atahan Keçeci, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Irmak, gazeteciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

400 ÖĞRENCİ GAZETECİLİĞİ DENEYİMLEDİ

Kasım 2024-Mayıs 2025 arasında süren projede, 35 okuldan yaklaşık 400 öğrenci ve öğretmen, okul etkinliklerinden yerel tarihe kadar çeşitli konularda üç sayılık gazeteler hazırladı.

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, gazeteciliğin hakikati topluma ulaştırma mücadelesi olduğunu vurgularken, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise, “Kalem kılıçtan keskindir. Öğrencilerimiz hakikat ve adalet için yazmalı” dedi.

Jüri değerlendirmesinde İzmir Kız Lisesi birincilik, Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi ikincilik, İzmir Anadolu Lisesi üçüncülük ödülünü aldı.

En iyi manşet, köşe yazısı, habercilik ve tarihi-kültürel tanıtım kategorilerinde de Cemil Midilli Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi gibi okullar ödüllendirildi.