İZSU Genel Müdürlüğü, 60 milyon liralık yatırımla Urla ve Seferihisar’da yoğun yağışlarda derelerdeki taşkınları önleyecek ıslah çalışmalarına devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yerleşim yerlerinde sıkıntı yaratan ve taşkın riski olan derelerde ıslah programını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında dereler, yaya ve araçlar için de güvenli hale getiriliyor. Seferihisar Efendioğlu, Urla Sivrice ve İncirliboğaz derelerinde yaz başından bu yana yüzde 55’lik ilerleme ile gerçekleşen çalışmalar, 2025 yılının Nisan ayında tamamlanacak. Ayrıca ilçede İZSU Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki derelerin temizlik ve bakım çalışmaları da aralıksız sürüyor.



Dere ıslah çalışmalarının 60 milyon liralık yatırımla hayata geçtiğini ifade eden İZSU Genel Müdürlüğü 3. Bölge İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yarımada Dereler Birim Sorumlusu Harun Seçkin, “Urla Çamlıçay Mahallesi’nde bulunan Sivrice deresinde 330 metrelik kanal imalatını tamamladık ve korkuluk montajlarını yaptık. Seferihisar Çolak İbrahim Bey Mahallesi’nde bulunan Efendioğlu Deresi’nde ise 362 metre betonarme U kanal ve 255 metre harçlı pere imalatı tamamlandı.

Urla Bademler Mahallesi İncirliboğaz Deresi’nde ise 682 metrelik kısımda yatak tanzimi ve taş döşeme işine devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yoğun yağışlarda taşkın riski bulunan dere yataklarında taşkınları önleyeceğiz. Urla’da Denizli Mahallesi’ndeki Denizli, Özbek Mahallesi’ndeki Burgaz derelerinin ıslahını da yapacağız. Çamlıçay Mahallesi Sivrice Deresi mansap güzergahının karayolu menfezi ile bağlantısını sağlayacak kısmın yapımını da planlıyoruz” dedi.