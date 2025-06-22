İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek kentin turizm potansiyelini artırmak için “Turizm Konseyi” kurulmasını önerdi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen toplantıda, İzmir’in turizm sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir, turizmde yeni bir döneme hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, kentin turizm dinamikleri bir araya geldi. Toplantıda, İzmir’in turizm potansiyeli, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Başkan Tugay, İzmir’in turizmdeki tıkanıklıkları aşmak için süreklilik gerektiğini vurgulayarak, “Bu iyi niyetli birlikteliğin bir turizm konseyi yapısıyla devam etmesini, ayda bir toplanmasını öneriyorum. İzmir’in turizm konseyini oluşturalım” dedi. Tugay, kentin tüm değerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, ancak ekonomik zorluklar ve çözülemeyen sorunlar nedeniyle bu potansiyelin tam kullanılamadığını ifade etti. “Bu masada yabancı kimse yok. Hepimiz İzmir’i seven, geleceğini bu şehirde gören insanlarız. Bu işi tek toplantıyla çözemeyiz, sürdürmeliyiz” diye konuştu.

ULAŞIM VE TANITIM İÇİN ADIMLAR

Tanıtımın profesyonelce yapılması gerektiğini belirten Tugay, Adnan Menderes Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için iki alternatif yol projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. “Gaziemir’deki Fuar İzmir arkasından ve Buca tarafından iki yol için proje hazırlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük, en kısa sürede bu yolları yapacağız” dedi.

Tugay, turizmin il bazlı üst ölçekli planlanması gerektiğini vurgulayarak, “Havalimanından ya da limandan gelen turistler, şehir merkezini görerek İzmir hakkında kanaat oluşturuyor. Temiz olmayan, yolları bozuk, bakımsız bir şehir merkezi; sadece Çeşme, Efes ya da Foça ile sevilmez. İzmir’in merkezini herkesin beğeneceği hale getirmeliyiz” dedi. Kemeraltı, Kültürpark, Kadifekale, Agora ve eski liman bölgesini cazip hale getirmek için özel çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

PLANLAMA VURGUSU

Planlamanın önemine dikkat çeken Tugay, “Başarı isteyenler planla çalışır. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle bir plan yapalım ve buna uyalım. Urla, Çeşme, Efes, Kemeraltı gibi bölgelerimiz artık daha popüler. Bu alanları daha da cazip hale getirmek için çalışıyoruz. İzmir dünyanın en güzel yerlerinden biri, hakkını vermeliyiz” dedi.

Toplantıya katılan isimler de önerilere destek verdi. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, “City of İzmir” çalışmasının altlık olarak kullanılabileceğini, kısa vadede olgunlaşmış projelerle turizmde artış sağlanabileceğini söyledi. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, toplantıların periyodik hale gelmesi için katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kent merkezinin temizlenmesi ve İkiçeşmelik gibi bölgelerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yaz aylarında artan nüfusun hizmetleri zorlaştırdığını, İller Bankası’ndan nüfusa dayalı yeni bir düzenleme gerektiğini ifade etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ise, “Turizm olmadan İzmir’de hiçbir şey olmaz. Kol kola çalışmalıyız” dedi.