İzmir Büyükşehir Belediyesi, su ve enerji israfını azaltmak için yürüttüğü su ve enerji yönetimi çalışmalarıyla bir yıl için belirlediği yüzde 30’luk tasarruf hedefini ilk 6 ayda yakaladı. Bu süreçte 380 olimpik havuzu dolduracak, 38 bin hanenin kullanımına eşdeğer 950 bin metreküplük su tasarrufu sağlandı. Enerji alanında ise 420 hanenin yıllık kullanımına denk gelen 1 milyon 250 bin kilowatt saatlik elektrik tasarruf edildi.İZMİR (İGFA) - Su ve enerji yönetimi konusunda çalışmalar yürüterek israfı en aza indirip en fazla tasarrufu sağlamayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yıl için hedeflenen yüzde 30’luk tasarruf hedefini yılın ilk 6 ayında gerçekleştirmeyi başardı. Yoğun çalışmalar sonucunda hem suda hem de enerjide yüzde 33’lük tasarruf elde edildi. 2024 yılının ilk 6 ayı ile 2025 yılının ilk 6 ayı karşılaştırıldığında yaklaşık 950 bin metreküplük su tasarrufu sağlandı. Bu, yaklaşık 380 olimpik havuzu doldurmaya yeterken 38 bin hanenin de su kullanımına eşdeğer tutuluyor. Elektrik kullanımı için de tıpkı suda olduğu gibi tasarruf çalışmaları yürütülüyor. 2025 yılının ilk 6 ayında, 2024 yılının ilk 6 ayına göre 1 milyon 250 bin kilowatt saat tasarruf sağlandı. Bu da yaklaşık 420 hanenin yıllık elektrik kullanımına denk geliyor.

Saha çalışmaları ve toplantılar yapıldı Tasarrufun yoğun saha çalışmaları ve toplantılar sonucunda gerçekleştiğini kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, enerji ve su yönetimi çalışmalarının 2024 yılının haziran ayından bu yana sürdüğünü, Enerji ve Su Yönetim Birimi kurulduğunu hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki tüm birimlerin enerji ve su kullanımlarını takip ederek verilerin karşılaştırıldığını, tasarrufa engel olacak durumları tespit ettiklerini ve buna göre iyileştirmeler yapıldığını belirten Beydağ, “Öncelikli amacımız verimliliği artırmak, verimsiz olan abonelikleri veya araçları belirlemek, gereksiz kullanımı engellemek. Olağandışı artış gördüğümüz noktada yerinde tespitlerle kayıp kaçakları ya da hizmet dışı kullanımları belirliyoruz. Ardından yer tespiti ve alanda incelemeler neticesinde bakımlar yapılıyor. Çalışmalarımız sonucunda tasarrufta artış gözlemliyoruz” dedi.

“Farkındalığı her noktaya yaymak istiyoruz” Tasarruf tedbirlerinin tüm kuruma yayılması için harekete geçildiğini belirten Beydağ, “Hazırladığımız talimatnameyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın imzası ile tüm birimlerimize ilettik. Farkındalığı her noktaya yaymak istiyoruz. Bu kapsamda eğitim faaliyetlerine başladık. Çalışmalarımızı belediyemizin tüm birimlerine aktarıyoruz. İlgili daire başkanlıklarının yoğun katılımıyla toplantı yaptık. Sürece dahil ederek onların da yerinde çözümlerle bizlere yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Ayrıca ilçe belediyelerini de bu sürece dahil etmek amacıyla ilgili birimlerde görev alan kişilerle toplantı yaptık. Çalışmalarımızı ve çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz kazanımları aktardık. Şu anda su krizi gündemde ve toplumsal farkındalık da bu noktada çok hızlı artıyor. Biz de eğitim faaliyetlerimizi hızlandırarak vatandaşlarımızın da bu konuda daha hassas davranmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Eğitim verildi İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nün kurum içi ve ilçe belediyelerine yönelik düzenlediği eğitimlerden biri de Kültürpark 1 No’lu Hol’deki Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda oldu. “Su ve Enerji Yönetimi” başlıklı eğitimde iklim değişikliği ve enerji alanında yapılan çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Su ve Enerji Kaynakları Kullanım Talimatnamesi ve tasarruf konuları ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarının kent genelinde azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak kentin dirençliliğinin artırılması taahhüdü kapsamında İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (İzmir SECAP) da hazırlamıştı. Büyükşehir ayrıca, İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olmuştu.