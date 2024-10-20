İzmir'in Ödemiş ilçesinde eğitim özel gereksinimli öğrenciler, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören ve asker olmak isteyen özel gereksinimli 4 öğrenci, Dünya Astsubaylar Günü etkinlikleri kapsamında jandarma araçlarıyla okuldan alınıp İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Jandarma yeleği giydirilen öğrencilere karakol gezdirildi, askerlik hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerden Emine Gök, Türk bayrağını öperek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin'e verdi.

Bayrağı öperek teslim alan Gültekin de öğrenciler için hazırlanan terhis belgesini takdim etti.