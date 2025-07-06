İzmir Narlıdere Belediyespor Kız Voleybol Takımı sporcuları, “temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek” sloganıyla Narlıdere sahilinde kıyı temizliği yaptıİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyespor Kız Voleybol Takımı sporcuları, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Narlıdere sahilinde farkındalık etkinliği düzenledi.

Altıevler Mahallesi’ndeki Bakü Parkı’nda bir araya gelen genç sporcular, antrenörleriyle birlikte Sahilevleri kıyı şeridinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. "Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek" sloganıyla kıyı boyunca çöp toplayan genç voleybolcular, çevreye ve topluma karşı gösterdikleri duyarlılıkla herkese örnek oldu.

Narlıdere Belediyespor Kız Voleybol Takımı Başantrenörü Jülide Meriç, gençlere iyi bir sporcu olmanın yanı sıra çevreye, doğaya ve topluma karşı sorumluluklarını da öğrettiklerini belirterek, “Sporcularımız bugün gösterdikleri duyarlılıkla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için emek verdiler. Bu etkinliğin çevre konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmasını diliyoruz” diye konuştu.