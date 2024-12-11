İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 287 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdiği Fahrettin Altay ile Narlıdere’yi bağlayan Narlıdere Metrosu’nda sefer sıklıklarında değişikliğe gidildi. Sabah 06.00 ile 00.20 saatleri arasında 15’er dakikalık aralıklarla yapılan seferler 8 dakikaya düştü. Bugünden (11 Aralık Çarşamba) itibaren Evka-3’ten gelen 2 trenden biri Narlıdere Kaymakamlık’a gidecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere Metrosu’nda 15 dakika olan sefer aralığında değişikliğe gidildi.

İlk sefer olan 06.00 ile son sefer olan 00.20 saatleri arasında 15 dakikada bir hizmet veren İzmir Metrosu, entegrasyon sürecinde yaptığı düzenlemelerle sefer sıklığını 8 dakikaya indirdi. Bugün itibariyle (11 Aralık Çarşamba) Evka-3 istasyonundan gelen her 2 trenden biri Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’na kadar devam edecek ve aynı istasyondan kalkacak.

Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere hattında sırasıyla Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor.

İzmir’in kuzeyindeki Bornova ile güneyindeki Narlıdere arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanıyor. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor.