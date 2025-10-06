İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminin ardından, en çok hasar alan Bornova ile Bayraklı’dan sonra Karşıyaka’da da yapı envanter çalışmalarını başlattı. İnşaat mühendislerinden oluşan uzman ekip 27 mahalledeki 22 bin 500 yapının, olası bir deprem anında vereceği tepkiyi belirlemek için ön inceleme çalışmalarını sahada yürütüyor.İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 30 Ekim İzmir depreminin ardından en çok hasar alan Bayraklı ve Bornova’da tamamladığı yapı envanter çalışmalarının benzerini Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi’nde de başlattı.

Olası bir depremde yapıların hasar alıp almayacağını belirlemek ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki 27 mahallede 22 bin 500 yapı incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yürütülen projede, iki aşamalı yöntem uygulanacak. Alanında uzman inşaat mühendislerince yürütülecek çalışmalarda elde edilecek veriler Deprem Master Planı’na altlık oluşturacak.

İKİ AŞAMALI ÇALIŞMA

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İnceleme Ve İyileştirme Şube Müdürü Soner Bilge, kentin depreme dirençliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Soner Bilge, “30 Ekim İzmir depreminin ardından, depremden en çok etkilenen Bayraklı ile Bornova’da başlattığımız çalışmalar tamamlandı. O bölgelerde yaklaşık 100 bin yapıyı inceledik. Karşıyaka’da da iki aşamalı bir çalışma yürütüyoruz. Hem saha hem de proje boyutu üzerinden incelemelerimiz olacak“ diye konuştu.

Yürütülen çalışmayı sağlık taramasına benzettiğini söyleyen Bilge, “Sağlık taramasına gittiğiniz zaman önce yaşınıza, kilonuza, tansiyonunuza bakılır. Bu ön bir değerlendirme aslında. Kesin bir tanı değil. Burada da aynı şekilde yapının yaşı, inşa edildiği yıl gibi bilgiler derleniyor ve değerlendiriliyor. Yaptığımız çalışmalar İzmir’in Deprem Master Planı’na altlık oluşturması için önemli. Yine kentin yenilenecek alanlarının yanı sıra yaşam alanı kurulacak sağlıklı zeminlerin belirlenmesi adına veriler sunacak. Bunu İzmir’in tamamına yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında ilk etapta saha ekiplerinin çalışma yapacağını vurgulayan Soner Bilge, saha ekibinin çalışmalarını ilerletmesinin ardından proje üzerinden incelemelerin başlayacağını kaydetti.