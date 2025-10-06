İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Meslek Fabrikası tarafından verilen “Canva ile Dijital Tasarım” eğitimi tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden Meslek Fabrikası, “Canva ile Dijital Tasarım” eğitimi düzenledi.

Eğitim, Halkapınar’daki Meslek Fabrikası binasında yer alan Dijital Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ücretsiz yapılan eğitimde katılımcılar, Endüstri Mühendisi Simge Erkin’in rehberliğinde grafik tasarım platformu Canva’yı kullanmayı A’dan Z’ye öğrenerek portfolyo oluşturdu ve yapay zekâ ile içerik üretebilir hâle geldi. Eğitime 16-30 yaş arası gençler katıldı.

DİJİTAL GENÇLİK MERKEZİ İLE GELECEĞİNİ DİJİTALLEŞTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında, 16-30 yaş arası gençleri dijital dünyanın bir parçası haline getiren Dijital Gençlik Merkezi, farklı kurs, atölye ve seminer çalışmaları ile ziyaretçilerini bekliyor.