Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından organize edilen ve Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak isteyen gençlere önemli bir fırsat sunan 2026 Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı.

Bu program, binlerce gence hem kendini geliştirme hem de ülkenin teknolojik gelişimine destek olma imkânı tanıyor. Hedef, 5000 bursiyere ulaşmak ve bu kapsamda gençlere aylık 7000 TL’ye kadar burs desteği vermek.

Gençlere 6 Farklı Alanda Şans

Başvurular bu yıl 6 farklı burs programı için yapılabilecek. Belirlenen programlar ise şu şekilde:

* Yükselen Yıldız Burs Programı

* Sen Geleceksin Burs Programı

* Eğitmen-Mentor Burs Programı

* Etik İletişim Burs Programı

* T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı

* Eğitim Destek Burs Programı

Hayallerine ilk adımı atmayı hedefleyen ve 5000 bursiyer arasında yer almak isteyen gençler, başvurularını aşağıdaki linkler üzerinden hemen tamamlayabilir.

Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi:

Başvuru İçin: https://mth.tc/Burs2026

Daha Fazla Bilgi: https://bursiyer.t3vakfi.org/