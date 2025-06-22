İzmir Karabağlar Belediyesi, kış aylarında periyodik olarak yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Özellikle sıcak havalarda artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı başlatılan ilaçlama programı aralıksız şekilde sürüyor. Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar mahalle mahalle ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. İlaçlama programı ise sosyal medya hesaplarından gün gün ve saat saat paylaşarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanıyor.

18 Haziran’dan bu yana devam eden çalışmalarda, şimdiye kadar Uzundere, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Devrim, Özgür, Gazi, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Yaşar Kemal, Cennetçeşme, Yurdoğlu, Esenyalı, Adnan Süvari, Basın Sitesi, Yüzbaşı Şerafettin, Ali Fuat Erden ve Limontepe mahalleleri köşe bucak ilaçlandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu çalışmaların aynı zamanda daha temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre hedefinin de parçası olduğunu vurgulayarak “Karabağlar’ın tüm mahallelerinde, her sokakta ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halk sağlığı için durmadan, yorulmadan sahadayız. Sağlıklı bir Karabağlar için birlikte mücadele ediyoruz” dedi.

Program Takvimi:

23 Haziran Pazartesi

08.30 - 15.30: Arap Hasan, Esenlik, Bahçelievler

16.00 - 23.00: Yunus Emre, Aydın

24 Haziran Salı

08.30 - 15.30: Şehitler, Metin Oktay, Maliyeciler

16.00 - 23.00: Kibar, Günaltay, Barış

25 Haziran Çarşamba

08.30 - 15.30: Bahar, Reis, Doğanay

16.00 - 23.00: Umut, Bahriye Üçok, Salih Omurtak

26 Haziran Perşembe

08.30 - 15.30: Vatan, Kazım Karabekir

16.00 - 23.00: Tahsin Yazıcı, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele

27 Haziran Cuma

08.30 - 15.30: Sevgi, Bozyaka, Gülyaka

16.00 - 23.00: Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Cennetoğlu

28 Haziran Cumartesi

08.30 - 15.30: Sarıyer, Uğur Mumcu, Karabağlar

16.00 - 23.00: Selvili, Aşık Veysel, Osman Aksüner

30 Haziran Pazartesi

Tırazlı, Kavacık mahallelerinde ilaçlama yapılacak.